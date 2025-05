Notte di maltempo in Piemonte: forti temporali e grandinate

MeteoWeb

È stata una notte di maltempo, di forti temporali con alta attività elettrica, sul medio-alto Piemonte: segnalati nubifragi e grandinate tra Canavese, alto Torinese, Vercellese, Biellese, Novarese e Verbano. L’Italia continua a trovarsi tra 2 circolazioni depressionarie, una posizionata sul Golfo di Biscaglia e l’altra sull’Europa orientale, che mantengono condizioni di instabilità sul Piemonte.

Oggi, come riporta Arpa regionale, residue condizioni di variabilità caratterizzeranno la mattinata, con rovesci sulle pianure, mentre dal pomeriggio la temporanea rimonta della pressione garantirà condizioni più stabili fino a domani, con al più isolati rovesci pomeridiani sui rilievi, e un aumento delle temperature. Domani sera un’intensificazione della ventilazione dai quadranti orientali determinerà un aumento della copertura e, nella mattinata di venerdì, precipitazioni sparse, più persistenti sul settore occidentale.

