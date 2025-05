Notte dei Musei, sabato 17 maggio Teatro antico di Taormina e Naxos aperti fino a mezzanotte

MeteoWeb

Visite straordinarie dalle 21 fino a mezzanotte del Teatro Antico a Taormina e dell’Antiquarium a Naxos il prossimo sabato 17 maggio, al costo simbolico di 1 euro, per l’edizione 2025 della “Notte Europea dei musei”. Anche il Parco archeologico Naxos Taormina partecipa infatti al tradizionale appuntamento di primavera patrocinato dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ ICOM (International Council of Museums). Al Teatro Antico di Taormina si potrà passeggiare al chiaro di luna ammirando in lontananza l’Etna e scoprire la storia del teatro greco-romano che, secondo per dimensioni a quello di Siracusa, è dal 1700 – epoca del Grand Tour – tappa irrinunciabile di tutti i viaggiatori alla scoperta della Sicilia e delle sue antichità.

A Giardini Naxos, l’Antiquarium di Naxos, accoglierà i visitatori svelando la storia della prima colonia dei Greci in Sicilia (734 a C.), delle divinità femminili venerate nel santuario in riva al torrente Santa Venera, del mito del Sileno legato al culto di Dioniso e della coltivazione della vite e ancora le antiche monete e la sezione di archeologia subacquea con i reperti pescati in fondo alla baia di Taormina e Naxos già dagli anni Cinquanta. Le biglietterie dei due siti riapriranno dalle 21 alle 23 mentre i due siti, Teatro antico e Antiquarium, chiuderanno alle 24.