Nucleare, la mappa di favorevoli e contrari nell’Unione Europea

Il vento del colpo nucleare sempre più forte nell’Unione Europea. La crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina, la corsa alla decarbonizzazione e la necessità di garantire forniture sicure e stabili stanno spingendo sempre più governi a riconsiderare il ruolo dell’atomo nel mix energetico. Il Belgio ha recentemente fatto retromarcia sulla chiusura delle centrali, l’Italia ha varato una legge per sfatare il tabù dell’energia dell’atomo. Intanto, Francia, Finlandia e Slovacchia stanno costruendo nuovi impianti. Controcorrente l’Austria, la Spagna e la Svizzera, che restano contrarie al nucleare. Il Parlamento belga, con una larga maggioranza, ha approvato lo stop alphaseout dalle centrali nucleari entro il 2025, cancellando la promessa di abbandonare l’atomo e aprendo la porta alla possibile costruzione di nuovi reattori. Un segnale che il Belgio vuole candidarsi tra i protagonisti della rinascita del l’energia dell’atomo. Il nuovo governo conservatore ha fatto del nucleo centrale il pilastro della sua strategia energetica, convinto che il Belgio potrà garantirsi sicurezza, autonomia e prezzi stabili. La Commissione Europea ha già dato il via libera al piano di prolungamento della vita dei reattori Doel 4 e Tihange 3, considerata una misura “necessaria e proporzionata” per la sicurezza energetica nazionale.

La Francia si conferma regina europea dell’atomo con 57 reattori attivi e uno in costruzione, ha messo in cantiere una nuova generazione di impianti, nonostante l’opinione pubblica sia divisas. La Finlandia e la Slovacchia, da parte loro, stanno portando avanti la costruzione di nuovi reattori, mentre la Germania – dopo aver spento i suoi ultimi impianti – resta ferma sulla linea dell’addio, nonostante le tensioni sui prezzi dell’energia. Dopo decenni di tabù e referendum, anche Roma ha deciso di rimettere il nucleare al centro del dibattito. Il governo ha appena approvato una legge delegata per il ritorno dell’energia nucleare sostenibile. L’obiettivo è avviare la costruzione dei primi impianti entro la fine del 2027, adeguando le norme agli standard europei, gestendo in sicurezza i rifiuti radioattivi e investendo nella ricerca sulla fusione. Una mossa che, nelle speranze del Governo, permetterà di ridurre le emissioni, garantire l’indipendenza energetica e ridurre i costi per famiglie e imprese.

Le altre situazioni sul fronte nucleare

Sul fronte opposto, l’Austria resta la roccaforte antinucleare d’Europa: qui l’atomo è bandito dal 1978, e Vienna non solo investe massicciamente su fonti rinnovabili, pompe di calore e geotermia, ma si è anche battuta con successo per escludere il nucleare dalla tassonomia verde dell’UE. Un impegno che ha portato anche alla chiusura di una centrale ceca vicino al confine austriaco. La Spagna e la Svizzera, invece, hanno vietato la costruzione di nuovi impianti.

La mappa del nucleare dell’Unione Europea è composta da 14 paesi con reattori attivi, dalla Francia alla Bulgaria, dalla Svezia all’Ungheria. La stessa Commissione Europea ha deciso di accelerare il nucleare. Infatti, ha selezionato progetti per lo sviluppo di reattori di quarta generazione, tra cui ALFRED, guidato dall’italiana Ansaldo Nucleare, che punta su tecnologie modulari e avanzate.