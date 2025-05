Un nuovo fratello planetario? Scoperto possibile pianeta nano ai confini del Sistema Solare

MeteoWeb

Il nostro Sistema Solare, a dispetto dei secoli di osservazioni, continua a sorprenderci. Grazie ai progressi tecnologici nei telescopi, gli astronomi stanno ora esplorando le regioni più remote oltre Nettuno, dove è stato recentemente individuato un nuovo e affascinante oggetto: 2017 OF201, un possibile pianeta nano la cui orbita estrema lo rende uno degli oggetti più misteriosi mai scoperti.

Scoperto “2017 OF201”, un possibile pianeta nano

Il corpo celeste, classificato come ETNO (Extreme Trans-Neptunian Object), è stato descritto in un recente studio condotto dall’astrofisico Sihao Cheng del Perimeter Institute for Theoretical Physics e dell’Institute for Advanced Study. Con un diametro stimato di circa 700 km, 2017 OF201 è il secondo oggetto più grande conosciuto della sua categoria. È situato a 90,5 unità astronomiche (au) dal Sole e percorre un’orbita che si estende fino a 838 au di semi-asse maggiore, avvicinandosi al confine con la nube di Oort interna.

La scoperta è il frutto di 7 anni di osservazioni e offre nuove prospettive sulla struttura del Sistema Solare esterno. Secondo Cheng, la sua ampia e inclinata orbita suggerisce un passato segnato da interazioni gravitazionali con pianeti giganti, che avrebbero spinto l’oggetto ai margini del sistema.

Un enigma per l’ipotesi del Pianeta X

L’esistenza di 2017 OF201 ha implicazioni importanti per la discussa ipotesi del Pianeta X (o Pianeta Nove), una teoria secondo la quale un grande pianeta sconosciuto influenzerebbe le orbite di vari ETNO. Tuttavia, l’orbita di questo nuovo oggetto non rientra nel “cluster” previsto per gli altri ETNO, rendendo difficile conciliare la sua esistenza con la versione attuale dell’ipotesi.

“Molti TNO estremi hanno orbite che sembrano raggrupparsi secondo orientamenti specifici, ma 2017 OF201 si discosta da questo“, ha affermato il coautore Jiaxuan Li.

“Questi risultati suggeriscono che l’esistenza di 2017 OF201 potrebbe essere difficile da conciliare con questa particolare istanza dell’ipotesi del Pianeta X“, spiegano gli autori.

Un pianeta nano dal passato tumultuoso

Con un’eccentricità elevata e un periodo orbitale di circa 25.000 anni, 2017 OF201 ha attraversato una lunga odissea cosmica. Secondo le simulazioni, potrebbe essere stato espulso dalla regione planetaria interna verso la nube di Oort e successivamente ricondotto verso le zone esterne del Sistema Solare.

La sua rarità osservativa è un altro elemento sorprendente: gli scienziati stimano che l’oggetto sia visibile solo per l’1% del suo tempo orbitale, il che lascia supporre l’esistenza di centinaia di corpi simili, troppo lontani per essere attualmente rilevati. “La scoperta di 2017 OF201 suggerisce l’esistenza di una popolazione con centinaia di oggetti con proprietà simili, poiché la probabilità che 2017 OF201 sia abbastanza vicino e rilevabile è solo dello 0,5%, data la sua orbita ampia ed eccentrica“, scrivono gli autori. In base alle sue grandi dimensioni, ritengono inoltre che la massa totale della popolazione sia pari all’1% della massa terrestre, una quantità non trascurabile.

Il futuro incerto di 2017 OF201

Nonostante le sue caratteristiche intriganti, l’oggetto potrebbe avere un destino effimero. Se il Pianeta X esistesse realmente, simulazioni dinamiche indicano che la sua presenza destabilizzerebbe l’orbita di 2017 OF201, potenzialmente espellendolo dal Sistema Solare entro 100 milioni di anni. A quel punto, potrebbe unirsi alla popolazione di pianeti erranti che vagano senza una stella nella Via Lattea.