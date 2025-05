Nuovo successo per Blue Origin: altri sei clienti in un volo turistico nello spazio | FOTO

MeteoWeb

Blue Origin, la compagnia spaziale privata fondata da Jeff Bezos, ha lanciato con successo la sua missione NS-32 oggi, sabato 31 maggio, trasportando sei membri dell’equipaggio in un breve ma entusiasmante viaggio ai confini dello spazio. La missione, decollata dal Launch Site One nel West Texas alle 15:39 italiane, ha segnato il 32° volo del razzo riutilizzabile New Shepard e il 12° volo spaziale umano dell’azienda. La missione NS-32 è arrivata poche settimane dopo che l’azienda aveva lanciato un equipaggio di celebrità interamente al femminile ai confini dello spazio.

L’equipaggio dell’NS-32 rappresenta un mix eterogeneo di background e successi, a dimostrazione della crescente accessibilità dei viaggi spaziali commerciali. Tra i passeggeri c’erano Aymette Medina Jorge, celebre educatrice STEM del Texas; la Dott.ssa Gretchen Green, radiologa ed esploratrice; Jaime Alemn, avvocato e diplomatico panamense; l’imprenditore Paul Jeris; il dirigente aerospaziale neozelandese Mark Rocket; e l’avventuriero canadese Jesse Williams. Ognuno di loro ha portato con sé la propria storia e la propria passione per lo spazio, con il posto di Jorge sponsorizzato da Farmacias Similares per promuovere la rappresentanza ispanica nei settori STEM.

Il volo suborbitale è durato 10 minuti e 7 secondi, spingendo l’equipaggio oltre la linea di Kármán, il confine dello spazio riconosciuto a livello internazionale a 100 chilometri di altitudine. Durante il breve periodo in microgravità, l’equipaggio ha sperimentato diversi minuti di assenza di peso e viste mozzafiato della Terra prima che la capsula si lanciasse in sicurezza con il paracadute nel deserto del Texas occidentale.

Blue Origin ha trasmesso il lancio in diretta streaming, offrendo agli spettatori un posto in prima fila per l’emozione del volo spaziale.

La patch della missione NS-32 incorporava simboli che rappresentavano il background di ciascun membro dell’equipaggio, dalla promozione delle discipline STEM all’esplorazione globale.

Con il completamento con successo di NS-32, Blue Origin continua a consolidare il suo ruolo nel fiorente settore del turismo spaziale. L’azienda ha trasportato decine di cittadini privati ​​e celebrità, promuovendo la sua visione di rendere lo spazio accessibile a tutti.

Con il rientro del razzo New Shepard sulla Terra, l’ultimo equipaggio si è unito a una crescente comunità di astronauti civili, dimostrando che il sogno del volo spaziale è più realizzabile che mai.