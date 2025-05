Gli occhiali intelligenti di Apple in arrivo entro il 2026

MeteoWeb

Apple sta accelerando lo sviluppo dei suoi primi occhiali intelligenti, con un possibile lancio già entro il prossimo anno. La spinta arriva da due novità nel settore: da un lato l’annuncio del prototipo “Project Aura” di Google, dall’altro l’interesse di Sam Altman (CEO di OpenAI) e Jony Ive (ex designer Apple) per una startup focalizzata sugli smart glasses con intelligenza artificiale. Secondo Bloomberg, gli occhiali di Apple saranno inizialmente semplici ma integrati con Siri e capaci di svolgere funzioni come telefonate, ascolto musicale, traduzioni in tempo reale e navigazione. Un approccio simile a quello adottato da Meta con i suoi Ray-Ban, che hanno superato il milione di unità vendute, e ai futuri dispositivi Android Xr.

Apple ha affidato lo sviluppo al Vision Products Group, lo stesso team dietro il visore Vision Pro. Il progetto, inizialmente noto come “N50” e ora chiamato “N401”, rappresenta un primo passo verso un obiettivo più ambizioso: realizzare occhiali con capacità avanzate di realtà aumentata e intelligenza artificiale, in grado di sovrapporre contenuti digitali al mondo reale. Tuttavia, Bloomberg sottolinea che questa versione più evoluta è ancora lontana dal concretizzarsi.