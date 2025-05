Oggi un asteroide grande quanto uno stadio sfiorerà la Terra

MeteoWeb

Oggi, 9 maggio 2025, un asteroide delle dimensioni di uno stadio passerà “accanto” alla Terra, offrendo un’opportunità unica per appassionati e curiosi di osservare in diretta un evento celeste affascinante, ma senza alcun rischio. Il corpo celeste, denominato (612356) 2002 JX8, ha un diametro stimato di circa 290 metri ed è classificato dalla NASA come “asteroide potenzialmente pericoloso” (Potentially Hazardous Asteroid, PHA).

Una minaccia solo teorica

Nonostante la classificazione possa far pensare al peggio, la realtà è molto rassicurante: 2002 JX8 transiterà intorno alle 13 ora italiana a una distanza minima di circa 4,2 milioni di km dalla Terra, ossia 10,9 volte la distanza media che separa il nostro pianeta dalla Luna. Nessuna possibilità, dunque, che entri in collisione.

La definizione di “potenzialmente pericoloso” utilizzata dalla NASA si basa infatti su criteri puramente astronomici: un asteroide rientra in questa categoria se la sua orbita lo porta a una distanza inferiore a 0,05 unità astronomiche (circa 7,5 milioni di km) dalla Terra e se è sufficientemente brillante, con una magnitudine assoluta inferiore a +22.

Il contesto astronomico

Secondo gli esperti del Center for Near Earth Object Studies (CNEOS), che monitora le orbite dei corpi vicini alla Terra, è altamente improbabile che un grande asteroide colpisca il nostro pianeta nei prossimi 100 anni. Le stime della NASA indicano che un asteroide di circa 140 metri di diametro potrebbe impattare con la Terra una volta ogni 20.000 anni, mentre uno da 1.000 metri colpirebbe il pianeta una volta ogni 700.000 anni.

Attualmente, si ritiene che vi siano circa 4.700 asteroidi potenzialmente pericolosi nel nostro sistema solare, scoperti grazie alla missione WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer).