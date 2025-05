Oggi la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

MeteoWeb

Oggi, 8 maggio, il mondo intero celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, un’occasione solenne per onorare l’eredità del suo fondatore, Henry Dunant, e per gettare luce sull’operato instancabile di milioni di volontari che, spesso silenziosamente, tessono una rete di aiuto e protezione in ogni angolo del globo. Questa data simbolica funge da faro, illuminando l’impegno quotidiano di una “forza gentile” che non conosce confini, pronta a tendere la mano a chiunque si trovi in stato di necessità.

Come da tradizione, anche l’Italia si unisce a questa celebrazione dedicando un’intera settimana di eventi e iniziative promosse capillarmente dai comitati locali, in sinergia con le istituzioni e la partecipazione attiva dei cittadini. Un’occasione preziosa per sensibilizzare l’opinione pubblica e riconoscere il valore inestimabile di questo movimento umanitario globale.

Un network umanitario

In occasione di questa importante ricorrenza, la Croce Rossa Italiana ha voluto ricordare la straordinaria portata del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: un network umanitario senza eguali, forte di ben 80 milioni di volontari e operatori che dedicano la propria energia e il proprio tempo per alleviare le sofferenze di chi è colpito da conflitti, catastrofi naturali, crisi sanitarie e sociali.

Sotto l’egida di un unico, potente emblema, questi instancabili operatori umanitari intervengono in ogni parte del mondo, animati da un comune spirito di solidarietà e dalla ferma volontà di offrire supporto e assistenza senza distinzione alcuna. La Croce Rossa Italiana, parte integrante di questo movimento globale, non limita il proprio intervento al territorio nazionale, ma si spinge oltre i confini per supportare le consorelle in momenti di emergenza e crisi internazionali, testimoniando un impegno umanitario che non conosce barriere.

L’impronta tangibile della Croce Rossa

Il 2024 ha rappresentato un anno di intenso lavoro per la Croce Rossa Italiana, che ha raggiunto migliaia di persone, fronteggiato emergenze globali, offerto sostegno a chi ha perso tutto ed educato alla salute e alla prevenzione. Un impegno costante, capillare e spesso celato agli occhi del grande pubblico, che si concretizza in centinaia di attività quotidiane su tutto il territorio nazionale.

Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, ha voluto sottolineare con forza questo impegno: “I comitati Cri in tutta Italia portano avanti con grande determinazione tantissime iniziative per e con la cittadinanza: una festa, la nostra festa, che è un’occasione in più per fornire protezione e cura ai più vulnerabili“.

Le sue parole, affidate a un post sui social media, offrono uno spaccato concreto dell’operato della CRI: “Siamo dalla parte dell’Umanità. Lo siamo in emergenza, come in queste settimane a Centocelle, quando abbiamo realizzato – in condizioni di oggettiva difficoltà – un’accoglienza per un numero di persone raddoppiato rispetto alle previsioni. Lo siamo in oltre 1.500 comuni, dove ci sono comitati e sedi Cri, con iniziative di supporto, assistenza, prevenzione, spesso nascoste ed in silenzio, ed oggi evidenziate dalle bandiere di Croce Rossa che sventolano nei palazzi delle istituzioni. Lo siamo nella formazione, che vede ogni anno protagoniste decine di migliaia di Volontarie e Volontari che vogliono essere pronti alle sfide di oggi e di domani. Lo siamo nell’esercitazione Join Star, dove i corpi Cri ausiliari delle Forze Armate stanno fornendo tutto il supporto sanitario“.

Il Presidente Valastro ha concluso con un messaggio di gratitudine e speranza: “Spesso l’arcobaleno ha colorato e colora le nostre attività: ma solo perché ci sono stati Volontarie, Volontari e personale dipendente che ci hanno creduto anche sotto la pioggia, anche quando non sembrava possibile arrivare alla meta. A tutte ed a tutti una buona Settimana della Croce Rossa“.

In questa Giornata Mondiale, l’eco silenzioso ma potente dell’azione della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa risuona con forza, ricordandoci l’importanza cruciale della solidarietà umana e l’impatto trasformativo di un impegno collettivo volto ad alleviare la sofferenza e a costruire un futuro più umano e compassionevole.