Oggi la Giornata mondiale della fibromialgia, la malattia invisibile

Oggi, 12 maggio, si celebra la Giornata mondiale della fibromialgia, un’occasione cruciale per accendere i riflettori su una condizione cronica che affligge milioni di persone in tutto il mondo. Spesso definita la “malattia invisibile” a causa della mancanza di segni esterni evidenti, la fibromialgia è caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, accompagnato da affaticamento intenso, disturbi del sonno, problemi cognitivi e spesso da comorbidità come ansia e depressione.

La patogenesi della fibromialgia rimane complessa e non completamente compresa. La ricerca scientifica suggerisce un coinvolgimento del sistema nervoso centrale, con un’alterata percezione del dolore dovuta a una sensibilizzazione centrale. Ciò significa che stimoli normalmente non dolorosi possono essere percepiti come tali. Studi recenti si concentrano sul ruolo di fattori genetici, infiammatori, ormonali e psicologici nello sviluppo e nella progressione della malattia.

La diagnosi della fibromialgia è prevalentemente clinica. Tuttavia, la mancanza di biomarcatori specifici rende spesso il percorso diagnostico lungo e frustrante per i pazienti. Questa difficoltà contribuisce al senso di invisibilità che circonda la malattia, portando spesso a incomprensione e scetticismo da parte di familiari, amici e persino professionisti sanitari.

Attualmente, non esiste una cura definitiva per la fibromialgia, ma diverse strategie terapeutiche possono aiutare a gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Queste includono approcci farmacologici, come analgesici, antidepressivi e farmaci specifici per il dolore neuropatico, e terapie non farmacologiche, come esercizio fisico moderato, fisioterapia, terapia occupazionale, agopuntura e supporto psicologico.

La Giornata mondiale della fibromialgia rappresenta un’opportunità fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere la ricerca scientifica e migliorare il supporto ai pazienti. È un invito a riconoscere la validità di questa condizione, a comprendere le sfide che i pazienti affrontano quotidianamente e a incoraggiare un approccio multidisciplinare alla diagnosi e al trattamento. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e un impegno congiunto sarà possibile dare voce a chi convive con questa “invisibile” ma debilitante malattia.