Oggi passeggiata spaziale: 2 astronaute NASA protagoniste della 5ª EVA tutta al femminile

Oggi, 1° maggio 2025, le astronaute della NASA Nichole Ayers e Anne McClain eseguiranno la 5ª passeggiata spaziale (EVA) interamente femminile della storia. L’attività extraveicolare inizierà alle 14 ora italiana e durerà circa 6 ore e mezza.

Obiettivi tecnici della passeggiata spaziale di oggi

Durante la missione, Ayers e McClain lavoreranno all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per completare 2 importanti operazioni: la rilocazione di un’antenna per le comunicazioni e l’installazione di una staffa di montaggio. Quest’ultima servirà da supporto per un nuovo set di pannelli solari IROSA (International Space Station Rollout Solar Arrays), che verranno installati in una futura passeggiata spaziale.

I pannelli IROSA rappresentano un importante avanzamento tecnologico: permetteranno di aumentare la capacità di generazione energetica della stazione del 30%, passando dagli attuali 160 kilowatt a ben 215 kilowatt. Questi dispositivi verranno consegnati nei prossimi mesi tramite una missione di rifornimento commerciale gestita da SpaceX.

Un traguardo per le donne nello Spazio

Quella di oggi sarà la prima EVA tutta al femminile dal novembre 2023, e solo la 5ª in assoluto da quando, nell’ottobre 2019, Christina Koch e Jessica Meir hanno aperto la strada con la prima passeggiata spaziale femminile della storia.

Per Anne McClain sarà la 3ª attività extraveicolare, mentre per Nichole Ayers sarà la prima esperienza fuori dalla Stazione orbitale. Entrambe sono arrivate sull’ISS il 16 marzo con la missione Crew-10 di SpaceX.

Un contributo alla storia dell’esplorazione spaziale

Con l’EVA di oggi, il conteggio totale delle passeggiate spaziali effettuate sulla ISS salirà a 275. La presenza femminile in queste missioni continua a crescere, riflettendo l’impegno della NASA per l’inclusività e la valorizzazione delle competenze in un ambito storicamente dominato dalla componente maschile.

