Oggi lo Star Wars Day: il 4 maggio la galassia celebra la Forza

Ogni 4 maggio, milioni di fan in tutto il mondo festeggiano lo Star Wars Day, una giornata dedicata all’universo creato da George Lucas. La data non è casuale: è un gioco di parole con l’iconica frase “May the Force be with you” (Che la Forza sia con te), che assonanza vuole diventi “May the Fourth be with you” (il 4 maggio sia con te). Un gioco di parole diventato una tradizione planetaria.

La prima celebrazione non ufficiale risale al 1979, ma solo negli anni 2000 la giornata ha acquisito popolarità globale grazie ai social media e all’attivismo dei fan. Oggi, il 4 maggio è un appuntamento fisso con eventi speciali, maratone dei film, cosplay, mostre, e annunci esclusivi da parte della Lucasfilm e Disney.

In tutto il mondo, dai cinema ai parchi a tema, passando per i negozi e le piattaforme streaming, Star Wars Day è una festa pop che unisce generazioni. Che si sia devoti alla trilogia originale, ai prequel o alle nuove produzioni, il 4 maggio è l’occasione per celebrare una delle saghe più influenti della storia del cinema. E come sempre, May the Fourth be with you!

