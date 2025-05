Ondata di caldo in Spagna: allerta in 7 comunità autonome

MeteoWeb

La Spagna affronta un’ondata di caldo eccezionale che ha messo in stato di allerta 7 comunità autonome: Andalusia, Aragona, Catalogna, Estremadura, La Rioja, Navarra e Galizia. Secondo le previsioni meteo, le temperature massime oscilleranno tra i +36°C e i +39°C, con picchi che mettono in allarme le autorità sanitarie e ambientali.

In Andalusia, le aree più colpite saranno le province di Cordova, Jaén e Siviglia. Nelle campagne di Cordova e Siviglia, nella valle del Guadalquivir a Jaén, e nelle regioni del Condado e della Sierra Morena, si prevedono fino a +39°C. Le condizioni climatiche rischiano di compromettere le attività agricole e aumentano il pericolo di incendi boschivi.

Anche l’Aragona è in stato di allerta, in particolare nella provincia di Huesca, nella Ribera del Ebro a Saragozza e nel Bajo Aragón a Teruel, con massime intorno ai +36°C. In Catalogna, il caldo intenso colpirà la Depressione Centrale di Lleida e Tarragona. L’Estremadura è in allerta gialla, con temperature fino a +39°Cnelle pianure del Guadiana.

Infine, la Galizia, tradizionalmente meno soggetta a ondate di calore estreme, vede una situazione insolita nella provincia di Orense, dove si attendono +36°C.