Onde gravitazionali e spettacolo: l’EGO apre le porte al pubblico per un viaggio tra scienza, arte e universo

Gli eventi cosmici che generano le onde gravitazionali, catturate dall’esperimento Virgo, sono a milioni di anni luce dalla Terra, ma non è detto che non possano arrivare molto vicino a noi e, addirittura, farci passare una serata divertente. Potrebbe essere questo uno degli effetti collaterali del ricco programma di eventi e incontri pubblici che l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina (EGO) ha organizzato nel prossimo mese in giro per la Toscana, in collaborazione con molte istituzioni e centri culturali della regione: Firenze, Pisa e Livorno, passando ovviamente per Cascina, dove il 23 Maggio si terrà l’Open Day del centro di ricerca. Laboratori per tutte le età, conferenze spettacolo, mostre di arte e scienza e la fantascientifica Big Bang Machine, installazione mobile immersiva, che porterà i visitatori in un viaggio virtuale fino all’origine del nostro Universo. Sono questi gli ingredienti per coinvolgere grandi e piccini durante l’Open day del 23 Maggio a EGO o in giro per l’Italia nelle prossime settimane.

“Con questo programma di incontri per il pubblico cominceremo anche le celebrazioni per il decennale della scoperta delle onde gravitazionali (Settembre 2015) – ha dichiarato Massimo Carpinelli, direttore di EGO – che con varie iniziative e attività rivolte a tutti ci accompagneranno fino alla fine dell’anno. L’obiettivo resta naturalmente avvicinare tutti alla scienza e alla ricerca, con una divulgazione intelligente e divertente, il fascino delle onde gravitazionali e la capacità di raccontare quello che sappiamo, ma anche quello che ignoriamo del nostro Universo, con i linguaggi dell’arte e dello spettacolo”.

Calendario degli eventi

18 maggio, ore 21 – Logge dei Banchi, Pisa (Bike Arena)

Una corsa contro il tempo. Dal Giro d’Italia allo spazio

Il primo appuntamento è domenica 18 maggio alle ore 21 presso la Bike Arena alle Logge dei Banchi con “Una corsa contro il tempo. Dal Giro d’Italia allo spazio”: un dialogo tra scienza e sport con la campionessa di ciclismo Fabiana Luperini, il ricercatore della Collaborazione Virgo Fiodor Sorrentino e l’esperto di cronometraggio sportivo Alberto Biagino, della Federazione Italiana Cronometristi. Parleremo di ‘tempo’ in tutte le sue sfaccettature dalla fisica allo sport. EGO e Virgo partecipano al programma di attività organizzato dal Comune di Pisa per aspettare il Giro che torna nella città dopo 45 anni.

Dal 21 maggio, ore 19.00 – Rifugio Digitale, Firenze

Fragili: sedici atlanti della rottura del collettivo Quiet Ensemble

Il dialogo tra arte e scienza sarà invece la chiave di un’installazione artistica del duo Quiet Ensemble, che presenterà dal 21 maggio al 15 giugno 2025 nello spazio espositivo di Firenze, Rifugio Digitale, l’installazione Fragili: sedici atlanti della rottura del collettivo Quiet Ensemble che ha rielaborato in questo lavoro sonificazioni dei dati cosmici e ambientali forniti dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina (PI). La mostra a cura di Serena Tabacchi e Vincenzo Napolano inaugurerà mercoledì 21 maggio alle ore 19.00 alla presenza degli artisti e dei curatori.

22 maggio, ore 21.00 – Città del Teatro, Cascina

La più folle delle imprese

Il giorno successivo, 22 Maggio “La più Folle delle Imprese”, una conferenza-spettacolo alla Città del Teatro di Cascina nel contesto del Festival “Artview”, è il primo evento pubblico per celebrare dieci anni dalla prima rivelazione delle onde gravitazionali e 300 segnali registrati. Ripercorreremo questa avventura straordinaria con alcuni dei suoi protagonisti: Pia Astone (INFN, Università la Sapienza), Gianluca Gemme (INFN, spokesperson della collaborazione Virgo). Modera la comunicatrice scientifica e astronoma, Edwige Pezzulli. Letture teatralizzate da “La Musica Nascosta dell’Universo” a cura di Giulia Perelli, interventi musicali di Dimitri Grechi Espinoza al sax.

23 maggio – Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), Cascina

Open Day di EGO e Virgo

Venerdì 23 maggio si gioca in casa perché sarà il tanto atteso giorno dell’Open Day di EGO-Virgo, una tradizione interrotta dalla pandemia e ripresa lo scorso anno in scala ancora più grande, con 1.000 visitatori che hanno partecipato a laboratori, visite guidate, osservazioni del cielo e attività per ogni età. Anche quest’anno l’evento sarà gratuito e aperto a tutti, le prenotazioni sono già aperte, tutte le info si possono trovare sul sito di EGO.

29-30 maggio – Piazza Galvani e Cinema Modernissimo, Bologna

Big Bang Machine @ ET Symposium

Dal 29 al 30 maggio la Big Bang Machine sbarcherà a Bologna in occasione del quindicesimo “Einstein Telescope Symposium”, si troverà in Piazza Galvani, proprio dietro a San Petronio, nel pomeriggio e nella serata di entrambi i giorni. La sera del 29 alle ore 21 una conferenza spettacolo al Cinema Modernissimo racconterà al grande pubblico i piani e sogni delle scienziate e degli scienziati Europei impegnati a progettare il futuro rivelatore di onde gravitazionali Einstein Telescope. Con Marica Branchesi, Gran Sasso Science Institute, Massimo Carpinelli, direttore Osservatorio Gravitazionale Europeo, la violinista Anna Tifu e i disegni di Angelo Adamo, divulgatore scientifico. Conduce Patrizio Roversi.

6, 7 e 8 giugno – Fortezza Nuova, Livorno

Festival di Astronomia

A inizio giugno non poteva mancare una tappa gravitazionale al Festival di Astronomia di Livorno organizzato da ALSA in collaborazione con EGO in Fortezza Nuova. Tre giorni ricchi di eventi e attività dedicate al mondo dell’astronomia, quest’anno con il tema “Il Suono dell’Universo”. Qui viaggeremo nell’universo con la Big Bang Machine, un’installazione immersiva mobile per grandi e piccini a bordo di un van, a cura dell’ Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) con il supporto di Fondazione Pisa, IVECO e i progetti dell’Unione Europea AHEAD 2020 e PICO, che farà vivere ai visitatori un viaggio virtuale fino all’origine del nostro Universo.

6 luglio, ore 21.30 – Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), Cascina

La più folle delle imprese. A 10 anni dalla scoperta delle onde gravitazionali

Nel contesto del Festival di Teatro e Scienza IMMAGINA, organizzato da EGO, il Museo degli Strumenti di Fisica dell’Università di Pisa e l’associazione Teatri della Resistenza si terrà una conferenza spettacolo e sulla sfida delle onde gravitazionali. Nel suggestivo scenario dell’Osservatorio, negli spazi esterni accanto ai bracci dell’interferometro Virgo, l’astrofisico e divulgatore scientifico Amedeo Balbi e il Direttore di EGO Massimo Carpinelli ci racconteranno “La più folle delle imprese”: così fu definito il tentativo di rivelare le onde gravitazionali da Adalberto Giazotto, il padre dell’esperimento Virgo, riferendosi alle straordinarie sfide scientifiche, tecnologiche e ‘politiche’ che ripercorreremo anche con il contributo di artisti, attori e musicisti.