La One Health Foundation porta al Parlamento Europeo le proposte italiane sulla Legge sul Restauro della Natura

MeteoWeb

One Health è un nuovo approccio scientifico, il quale riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente sono strettamente collegati e interdipendenti. Per promuoverlo in Italia è nata One Health Foundation e dal 2023 lavora per favorire una nuova cultura e una rete attiva della salute. Si pone l’obiettivo di incentivare la prevenzione, la divulgazione, la ricerca e l’innovazione sempre nel contesto del paradigma One Health. La fondazione ha partecipato a gruppi di lavoro istituzionali, organizzato convegni, promosso webinar e altre iniziative di divulgazione e sensibilizzazione. One Health Foundation organizza al Parlamento Europeo di Bruxelles un convegno sull’impatto della “Legge sul Restauro della Natura”. E’ un provvedimento, delle istituzioni comunitarie, che intende tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente in cui vivono. Gli esperti italiani presenteranno alcune proposte inerenti la nuova legge e condivideranno i risultati di progetti già avviati in Italia da One Health Foundation. Interverranno, tra gli altri, al convegno: