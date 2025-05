Online ‘INSIDE’: la nuova rubrica video targata INGVterremoti

MeteoWeb

È online da oggi la prima puntata di “INSIDE“, la nuova rubrica video targata INGVterremoti che, attraverso i volti e le voci delle donne e degli uomini del Dipartimento Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, racconta il mondo della ricerca e del monitoraggio dei terremoti e dei maremoti. “Una volta al mese, ti accompagniamo alla scoperta delle attività, degli strumenti, dei risultati della ricerca, delle azioni in campo. Partiamo dalla Rete Sismica Nazionale, una delle infrastrutture più importanti dell’Istituto che permette di monitorare la sismicità in Italia e nel mondo e di assicurare il servizio di sorveglianza sismica del nostro territorio, strategico per il Servizio nazionale di protezione civile. Come nasce? Come funziona? Chi contribuisce alla Rete sul territorio nazionale? Concetta Nostro, ricercatrice presso l’Osservatorio Nazionale Terremoti (ONT-INGV), inizia questo racconto descrivendo la Rete”, comunica INGV.