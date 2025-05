Ordigno bellico ritrovato a Verona: evacuate 15 famiglie

MeteoWeb

Un altro ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto a Verona, nel quartiere di Parona, a poca distanza di uno che era stato ritrovato un anno e mezzo fa e disinnescato alla fine di dicembre 2023. Sul posto erano in atto lavori da parte del Comune per la sistemazione di un muro di contenimento, e la ruspa ha toccato l’ordigno che era posizionato sotto al muro che era in rifacimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura e della Polizia Locale, che per precauzione hanno evacuato due palazzine con circa quindici famiglie in attesa dell’arrivo degli artificieri. Già avvisata la Prefettura che procederà a coordinare tutte le operazioni con gli artificieri dell’Esercito Italiano di stanza a Legnago (Verona).