Osservazione della Terra: al via il Geo Global Forum 2025

Roma si è trasformata nel cuore pulsante dell’osservazione della Terra con l’avvio del Geo Global Forum 2025. Dal 5 al 9 maggio, circa 600 esperti provenienti da ogni angolo del globo si confronteranno su temi cruciali come il monitoraggio dei cambiamenti climatici, la gestione oculata delle risorse naturali, la prevenzione di catastrofi e il risanamento degli ecosistemi.

L’evento, frutto della sinergia tra la Commissione Europea, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Group on Earth Observations (GEO), pone l’accento sull’importanza dell’accesso aperto ai dati di osservazione del nostro pianeta. “Siamo orgogliosi di ospitare in Italia un evento così importante“, ha dichiarato Teodoro Valente, presidente dell’ASI, sottolineando l’impegno italiano nell’utilizzo dei dati spaziali per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Momento clou del Forum sarà la Plenaria Geo del 7 e 8 maggio, durante la quale i rappresentanti dei 120 Paesi membri e delle oltre 140 organizzazioni partecipanti definiranno un piano d’azione per il futuro e lanceranno una piattaforma per l’accesso libero ai dati.

Anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia partecipa attivamente, contribuendo alla discussione sulla riduzione del rischio di disastri e presentando le proprie competenze.

