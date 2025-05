Osservazione della Terra: a Vienna il Living Planet Symposium 2025 dell’ESA

MeteoWeb

E’ in programma una delle più grandi conferenze di osservazione della Terra al mondo: il Living Planet Symposium dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che si terrà a Vienna, in Austria, dal 23 al 27 giugno 2025. Ci saranno opportunità per esplorare l’area espositiva, ascoltare tavole rotonde e interagire con relatori sulle ultime tendenze dell’osservazione della Terra, i risultati scientifici e le applicazioni della tecnologia spaziale nel campo dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile. Sono attesi fino a 6000 partecipanti da 92 Paesi, inclusi almeno 800 membri della comunità scientifica. L’evento prevede oltre 250 sessioni e 50 incontri “agorà” in cui i partecipanti potranno riunirsi e dialogare con esperti.

Il simposio sarà aperto il 23 giugno, alle 10:30 CEST, dal Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher e dal Direttore ESA dei programmi di osservazione della Terra Simonetta Cheli.

23 giugno, alle 10:30 CEST: le prime immagini di Biomass. la missione ESA dedicata alle foreste lanciata all’inizio di quest’anno, saranno presentate durante la plenaria di apertura e durante la conferenza stampa.

23 giugno, 12:45 CEST: conferenza stampa con i principali portavoce in sala stampa, tra cui il Direttore Generale dell’ESA.

24 giugno, dalle 15 alle 16.00 CEST (in inglese) e dalle 16.00 alle 17.00 CEST (in tedesco): briefing con i media una settimana prima del lancio di due missioni: Meteosat Sounder di terza generazione e Copernicus Sentinel-4.

I seguenti relatori dell’ESA saranno sul posto:

Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA

Simonetta Cheli, Direttrice dei programmi di osservazione della Terra, ESA

Altri portavoce/esperti delle missioni ESA e partner tra cui Eumetsat, ECMWF e la Commissione europea.

L’evento è organizzato con il sostegno dell’Agenzia austriaca per la promozione della ricerca e del Ministero federale austriaco per l’azione per il clima, l’ambiente, l’energia, la mobilità, l’innovazione e la tecnologia. Il symposium si terrà presso l’Austria Centre Vienna, una struttura per conferenze all’avanguardia situata nella capitale austriaca.