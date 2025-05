Overshoot Day, oggi in Italia abbiamo finito le risorse naturali del 2025

MeteoWeb

Oggi, 6 maggio 2025, l’Italia ha ufficialmente esaurito il budget di risorse naturali che la Terra può rigenerare in un anno. A certificare questo preoccupante traguardo è il Global Footprint Network, che ogni anno calcola l’Earth Overshoot Day per ogni Paese: la data simbolica in cui, se tutta l’umanità vivesse come gli abitanti di quella nazione, il Pianeta avrebbe già consumato tutte le risorse disponibili per l’intero anno.

Per l’Italia, il 2025 è iniziato con un’impronta ecologica troppo pesante. Dopo soli 126 giorni, stiamo già consumando risorse che non abbiamo, entrando in sovrasfruttamento ecologico. In altre parole, da oggi viviamo a credito con la natura, compromettendo la capacità degli ecosistemi di rigenerarsi e peggiorando la crisi climatica, la perdita di biodiversità e l’instabilità ambientale.

Un trend in peggioramento

Rispetto all’anno scorso, l’Overshoot Day italiano è arrivato con 12 giorni di anticipo: 11 dovuti all’aggiornamento dei dati e 1 per l’aumento effettivo dei consumi. Un segnale chiaro che, invece di rallentare, stiamo accelerando il nostro impatto negativo sull’ambiente.

L’Italia non è sola in questo triste primato. Paesi come Germania, Olanda, Polonia, Bulgaria e Portogallo hanno finito le loro risorse già a inizio maggio, mentre Svizzera e Turkmenistan raggiungeranno il loro Overshoot Day domani, 7 maggio. Il record negativo appartiene però al Qatar, che ha esaurito le sue risorse annuali già il 6 febbraio. All’opposto, l’Uruguay resisterà fino al 17 dicembre, dimostrando un modello di consumo molto più sostenibile.

Cosa significa “Overshoot Day”?

L’Overshoot Day non va confuso con il “Deficit Day”, che indica quando i cittadini di un Paese iniziano a chiedere più risorse di quelle che gli ecosistemi locali possono offrire in un anno. L’Earth Overshoot Day, invece, misura l’impatto ambientale di una nazione rispetto alla biocapacità globale: è un indicatore chiave per comprendere l’insostenibilità del nostro stile di vita su scala planetaria.

Ogni giorno che l’Overshoot Day si anticipa è un giorno in più di pressione sugli ecosistemi. Significa che stiamo deforestando più rapidamente, pescando oltre la capacità di rigenerazione degli oceani, emettendo più CO₂ di quanta ne possa essere assorbita dalle foreste e dai mari, consumando acqua dolce più velocemente di quanto possa essere rinnovata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.