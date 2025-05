Padova, crolla solaio di edificio in ristrutturazione: 2 feriti

MeteoWeb

Intervento dei Vigili del Fuoco alle 11:30 di oggi, lunedì 26 maggio, in via Sant’Eufemia, a Padova, per il crollo del solaio del terzo e del secondo piano di un ex convento in ristrutturazione. Due operai sono rimasti feriti nell’incidente e sono stati soccorsi dal personale sanitario.

La squadra dei Vigili del fuoco di Padova è al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e l’isolamento della porzione di struttura a rischio di ulteriori cedimenti.