Padova apre il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche: al via la IV edizione

Si svolgerà mercoledì 15 maggio a Padova la cerimonia di apertura della IV edizione del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP), il più grande evento nazionale di sensibilizzazione dedicato alle Cure Palliative Pediatriche (CPP). La città veneta è stata scelta per questo momento inaugurale in virtù del suo valore simbolico e del ruolo pionieristico che ha svolto nel panorama italiano delle CPP: è qui che sono nati il primo Hospice Pediatrico nazionale e il Centro Regionale Veneto per le Cure Palliative Pediatriche.

La cerimonia si terrà alla presenza di rappresentanti istituzionali, associazioni, famiglie e operatori del settore. A seguire, presso l’Hospice Pediatrico, verranno accese delle fiaccole che simbolicamente attraverseranno l’Italia rappresentando un percorso condiviso di consapevolezza e impegno per il diritto alla cura di tutti i bambini affetti da malattie inguaribili. Il GCPP 2025 si concluderà il 15 giugno a Palermo e prevede circa 60 eventi distribuiti lungo la penisola, tra iniziative scientifiche, culturali, sportive e formative, promosse con il coinvolgimento attivo di professionisti sanitari, istituzioni, volontari e cittadini.

Il tema di quest’anno, “Diventa PalliAttivo!”, è un invito chiaro a farsi parte attiva nella diffusione di informazioni corrette e di una nuova cultura della cura. Essere “PalliAttivi” significa essere cittadini consapevoli e responsabili, capaci di promuovere le Cure Palliative Pediatriche, fondamentali per migliorare la qualità della vita dei bambini con malattie inguaribili e delle loro famiglie.