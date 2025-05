Pakistan, l’India ordina esercitazioni su vasta scala: la situazione si infiamma | VIDEO

MeteoWeb

Per valutare la preparazione del Paese alla risposta alle emergenze, in un contesto di crescenti tensioni con il Pakistan, oggi in India sono programmate esercitazioni di protezione civile in 244 distretti. Ordinate dal Ministero dell’Interno a seguito dell’attentato terroristico di Pahalgam, nel Territorio di Jammu e Kashmir, le esercitazioni si svolgeranno a poche ore dall’Operazione Sindur, effettuata nella notte dalla Difesa indiana contro obiettivi in Pakistan. Secondo le anticipazioni della stampa indiana, si terrà una grande simulazione a livello nazionale in 55 siti di Delhi. Esercitazioni su vasta scala sono previste anche nel Maharashtra, nell’Uttar Pradesh, nel Kerala, nel Rajasthan, nell’Assam e nel Gujarat.

Il Ministero dell’Interno intende valutare e testare i sistemi di allarme aereo e le comunicazioni con l’Aeronautica Militare, la funzionalità delle sale di controllo, la preparazione dei civili su come proteggersi in caso di attacco, l’oscuramento di siti e la mimetizzazione di impianti/installazioni vitali, la risposta dei servizi di protezione civile e i piani di evacuazione.

“Nell’attuale scenario geopolitico sono emerse nuove e complesse minacce/sfide, pertanto sarebbe prudente mantenere sempre un livello ottimale di preparazione alla protezione civile negli Stati/Territori dell’Unione”, si legge in una lettera inviata a Stati e Territori dell’Unione dalla Direzione generale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e della Guardia Nazionale.