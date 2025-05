Il Pakistan respinge le accuse dell’India: “nessuna violazione del cessate il fuoco, oggi celebriamo la vittoria”

MeteoWeb

Il Pakistan nega le accuse dell’India di “ripetute violazioni del cessate il fuoco” entrato in vigore da qualche ora. Intervistato da Geo Tv, il ministro dell’Informazione di Islamabad, Attaullah Tarar, ha detto: “la violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte nostra è fuori discussione. Questo è un momento di celebrazione e la nazione pachistana sta celebrando la sua vittoria oggi”.

Il Pakistan “è una nazione pacifica, ma non resterà seduto in pace fino a quando non avrà recuperato l’integrità perduta e grazie a Dio quel momento non è lontano”. Lo ha detto il premier pachistano Shehbaz Sharif in un discorso alla nazione, durante il quale ha ringraziato i tanti Paesi, tra cui la Cina e l’Arabia Saudita, hanno mediato per il cessate il fuoco con l’India. “Siamo un Paese molto responsabile e lo abbiamo dimostrato. Vogliamo la pace. Siamo una nazione pacifica… Abbiamo fatto questo accordo di cessate il fuoco e siamo stati molto positivi al riguardo”, ha rivendicato Sharif, secondo cui l’accordo di cessate il fuoco è stato fatto “per il bene di tutti”.