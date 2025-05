Pallone meteorologico cattura un aereo di linea che sfreccia a 800km/h: il VIDEO diventa virale

MeteoWeb

Una telecamera a 360 gradi montata su un pallone meteorologico ha immortalato un aereo di linea che volava sotto di esso alla sorprendente velocità di 800km/h. Le immagini sono state registrate dal Progetto Dorothy (Dorothy è il nome dato al pallone meteorologico ad alta quota) la scorsa estate ma il video è recentemente diventato virale sui social media grazie alla straordinarietà delle immagini. Nel video, girato ad alta quota, si sente un forte rombo mentre l’aereo appare in modo inquietante vicino al pallone meteorologico. Poi il rombo lascia il posto al fantastico suono del motore a reazione, noto come effetto Doppler.

Grazie alla telecamera Insta360 montata su Dorothy, dotata di due obiettivi a 180 gradi, l’immagine segue l’aereo mentre sfreccia, sottolineando l’immensa velocità a cui viaggia l’aereo di linea.

Il video è stato girato il 24 giugno sopra Montreal, in Canada, mentre Dorothy stava salendo per catturare un’eclissi. Il pallone meteorologico può raggiungere altitudini di quasi 40 chilometri sopra la superficie terrestre. “Il progetto Dorothy è conforme a tutte le leggi e i regolamenti canadesi per il lancio di palloni meteorologici“, aggiunge il team su Instagram. “Ogni lancio viene effettuato nel pieno rispetto delle linee guida di Transport Canada, inclusi i limiti di peso e dimensioni, e garantisce la corretta notifica all’aviazione civile. Sicurezza e conformità sono priorità assolute”.

Cos’è il Progetto Dorothy

​Il Progetto Dorothy è un’iniziativa di documentario ambientale che combina arte, scienza e tecnologia immersiva per “approfondire il nostro legame con la Terra”. Lanciato nel 2017, il progetto prevede l’invio di palloni in lattice ad alta quota dotati di telecamere a 360 gradi nella stratosfera, raggiungendo altitudini fino a 40km. Queste missioni mirano a catturare immagini mozzafiato del pianeta, offrendo agli spettatori una prospettiva unica attraverso esperienze di realtà virtuale.

Il nome “Dorothy” è un riferimento al dispositivo che i personaggi usano per studiare i tornado nel film Twister del 1996. In questo film, il riferimento deriva da Dorothy Gale de “Il Mago di Oz”.

L’anno scorso, Dorothy ha volato per filmare l’eclissi solare dell’8 aprile, catturando una prospettiva unica dell’ombra della Luna proiettata sulla superficie terrestre.