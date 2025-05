Pancreas, creati organoidi: un passo avanti verso la cura del diabete

MeteoWeb

Un team di ricercatori guidato dal Centro Max Delbrück per la medicina molecolare di Berlino ha sviluppato in laboratorio organoidi pancreatici dotati di un sistema vascolare, capaci di replicare fedelmente il funzionamento delle isole di Langerhans, le strutture che producono insulina. Pubblicato sulla rivista Developmental Cell, lo studio rappresenta un’importante svolta per la ricerca sul diabete.

Gli organoidi – modelli semplificati di organi – esistono già da tempo, ma finora le cellule che producono insulina all’interno di questi mini-pancreas restavano immature, limitando la loro utilità per lo studio e il trattamento della malattia. Dopo 5 anni di sperimentazioni, il gruppo guidato da Maike Sander ha individuato una strategia vincente: integrare cellule specializzate capaci di avviare la formazione di una rete vascolare interna. Questo ambiente più realistico ha permesso la maturazione delle cellule insuliniche.

Il risultato? Quando trapiantate in topi diabetici, queste cellule non solo hanno funzionato meglio, ma in alcuni casi hanno persino eliminato i sintomi della malattia per oltre 19 settimane. Una scoperta che apre nuove prospettive per terapie più efficaci contro il diabete.