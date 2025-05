Papa Leone XIV, Ciciliano: “domani comitato operativo Protezione Civile sull’intronizzazione”

MeteoWeb

”Domani alle 9 è convocato un comitato operativo della Protezione Civile che è il massimo consesso all’interno del nostro Paese e prevede attività di coordinamento e pianificazione del Sistema di Protezione civile nazionale”. Lo ha annunciato il capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabio Ciciliano in un’intervista a ‘Sky Tg24’ parlando della cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV. ‘‘Si utilizzerà il modello modulare che è stato ideato e utilizzato per i funerali di Papa Francesco – ha aggiunto – Siamo in attesa di ricevere da parte delle autorità straniere le informazioni su quali delegazioni arriveranno sul territorio nazionale per fare al meglio possibile l’attività di coordinamento”.

“Nell’ambito della cerimonia di intronizzazione non è previsto al momento il raggiungimento di Santa Maria Maggiore”, ha spiegato Ciciliano. “È di tutta evidenza però che sua Santità Papa Leone XIV vorrà andare a salutare e a rendere omaggio a Francesco. Nel momento in cui ne avremo notizia, il sistema si metterà in moto per garantire l’assistenza e la sicurezza dei fedeli”.