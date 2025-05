Papa Leone XIV: “l’IA ha potenziale immenso ma richiede responsabilità”

MeteoWeb

“La comunicazione non è solo trasmissione di informazioni, ma è creazione di una cultura, di ambienti umani e digitali che diventino spazi di dialogo e di confronto. E guardando all’evoluzione tecnologica, questa missione diventa ancora più necessaria”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo discorso agli operatori dei media arrivati a Roma per il Conclave. “Penso, in particolare, all’intelligenza artificiale col suo potenziale immenso, che richiede, però, responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, così che possano produrre benefici per l’umanità. E questa responsabilità riguarda tutti, in proporzione all’età e ai ruoli sociali”, ha aggiunto il Pontefice.