Papa Leone XIV, scatta la no fly zone su Roma per l’intronizzazione

Come in occasione dei funerali di Papa Francesco, anche per l’intronizzazione di Papa Leone XIV scatta il piano sicurezza a Roma, che vedrà impegnati 6mila donne e uomini delle forze dell’ordine, 300 Vigili del Fuoco, 1100 uomini e donne della Protezione civile, 1040 steward, 1100 militari, mille uomini di Ama e mille della Polizia locale. Saranno impiegati Sistemi anti drone, cecchini a sorvegliare le aree dall’alto, sommozzatori e una serie di varchi di accesso con metal detector. Mentre il Tevere non sarà navigabile, è scattata anche la no fly zone su Roma. Dalle 13.00 di oggi, infatti, fino alle 22.00 locali del 18 maggio 2025 (stimato), per garantire la pubblica sicurezza in occasione dell’insediamento di Papa Leone XIV con la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo, saranno implementate diverse limitazioni alle attività di volo su Roma e su parti del Lazio. Di seguito, i dettagli.