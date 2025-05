Paragonata a Darth Vader: dipendente vince causa e 30mila sterline

MeteoWeb

Attenzione alle offese sul posto di lavoro. Perché secondo i giudici inglesi paragonare qualcuno sul posto di lavoro al cattivo di Star Wars Darth Vader è “offensivo” e “sconvolgente”. “Darth Vader è un cattivo leggendario della serie di Guerre Stellari, ed essere allineati alla sua personalità è un insulto”, ha dichiarato il giudice del lavoro Kathryn Ramsden, concludendo che sentirsi dire che si ha lo stesso tipo di personalità del famigerato cattivo fantascientifico è un “danno”. La sentenza del tribunale è stata emessa nel caso di un’operatrice dell’NHS che si occupa di donazioni di sangue, Lorna Rooke, che ha vinto quasi 30.000 sterline dopo che il suo collega ha fatto un test psicologico a tema Star Wars per suo conto e ha detto ai colleghi che Rooke rientrava nella categoria del Signore dei Sith.

Il tribunale, riunito a Croydon, nel sud di Londra, ha sentito che nel 2003 Rooke ha iniziato a lavorare per il servizio Sangue e Trapianti dell’NHS come supervisore della formazione e della pratica. Nell’agosto del 2021, i membri del team di Rooke hanno partecipato a un questionario Myers-Briggs a tema Star Wars come esercizio di team-building. L’indicatore di Myers-Briggs suddivide le persone in 16 categorie in base al grado di introversione, al livello di intuizione, alla capacità di farsi guidare dai pensieri o dai sentimenti e al modo in cui giudicano o percepiscono il mondo circostante. E’ quanto riporta l’Agi.

I dettagli

Nel franchise cinematografico, Fener è per metà umano e per metà macchina e usa il “lato oscuro della forza” per inseguire suo figlio Luke Skywalker e l’Alleanza Ribelle – di cui fanno parte anche Han Solo, la Principessa Leila, Chewbacca e i droidi C-3P0 e R2-D2. Ma nel test della personalità, la categoria Darth Vader è stata descritta come un “individuo molto concentrato” in grado di unire le squadre.

La Rooke non ha partecipato perché ha dovuto rispondere a una telefonata personale, ma quando è tornata una collega, Amanda Harber, ha compilato il test al suo posto e ha annunciato di avere lo stesso tipo di personalità di Fener – vero nome Anakin Skywalker. La supervisore ha dichiarato al tribunale che questo risultato l’ha fatta sentire impopolare ed è stato uno dei motivi delle sue dimissioni il mese successivo.