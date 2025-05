Parapendista precipita sui monti Sibillini, salvato all’alba

MeteoWeb

Un parapendista polacco è precipitato sui Monti Sibillini da un’altezza di 15 metri a causa del maltempo, ma è in salvo e non ha riportato gravi ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e il ferito ha dato personalmente l’allarme. Le operazioni di soccorso, rese difficili da pioggia, ghiaccio e neve, sono durate tutta la notte. Un elicottero dell’Aeronautica Militare non è potuto intervenire a causa delle condizioni meteo avverse. Diciotto tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’uomo con ramponi e piccozza e lo hanno portato in salvo a Forca Viola alle 7 del mattino.