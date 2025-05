Le prime parole di Biden dopo la diagnosi di cancro: cosa ha detto sulla sua salute

MeteoWeb

L’ex Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è determinato a guarire dalla grave forma di cancro alla prostata che lo ha colpito. Parlando con i media in Delaware dopo il primo intervento pubblico dalla diagnosi, ha detto che “i medici sono molto ottimisti… ci aspettiamo di riuscire a sconfiggere questa malattia“. A Biden è stata diagnosticata una “forma aggressiva” di cancro alla prostata che si è diffuso alle ossa. L’ex Presidente ha detto, inoltre, di aver già iniziato le cure che, al momento, consistono nell’assunzione di “una pillola” al giorno. “Non ha colpito nessun organo, le mie ossa sono forti”, ha detto, aggiungendo di essere seguito da un chirurgo di fama mondiale che aveva sconfitto il cancro alla prostata trent’anni prima.

Biden non ha menzionato il suo successore, Donald Trump, ma ha affermato che gli Stati Uniti si trovano “in un momento davvero difficile, non solo gli americani, il mondo intero” e che l’America si trova “a un punto di svolta in cui le decisioni che prenderemo tra poco determineranno come saranno le cose per i prossimi 20 anni”. Quanto alla sua legacy, Biden ha detto di essere “molto orgoglioso” e di non temere confronti. “Metterò il mio curriculum da Presidente a confronto con quello di qualsiasi altro Presidente”, ha affermato.