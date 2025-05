Il presidente Pellegrini in visita al porto di Trieste: rafforzata la cooperazione Italia-Slovacchia

MeteoWeb

In occasione della sua visita ufficiale in Italia e in Friuli Venezia Giulia, il presidente della Repubblica slovacca, Peter Pellegrini, accompagnato dal ministro degli Affari esteri ed europei, Juraj Blanár, e dall’ambasciatrice della Repubblica slovacca in Italia, Karla Matiašco Wursterová, ha fatto tappa questo pomeriggio anche al porto di Trieste, rafforzando così il dialogo e la cooperazione tra Italia e Slovacchia in ambito economico e logistico. Pellegrini ha incontrato le istituzioni locali, informa una nota, e successivamente i vertici dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Vittorio Torbianelli e Antonio Gurrieri. Insieme hanno effettuato una visita istituzionale dello scalo via mare a bordo della motovedetta Corsi della Guardia costiera con altre autorità locali e operatori.

La visita – aggiunge la nota – ha offerto l’occasione per evidenziare il ruolo strategico dello scalo giuliano nei collegamenti tra l’Adriatico e l’Europa centrale. In particolare, è stata sottolineata la collaborazione in corso tra il sistema logistico del porto di Trieste e la Slovacchia, con l’obiettivo condiviso di sviluppare ulteriormente i servizi intermodali e ferroviari che connettono i due territori. L’incontro si è concluso con la volontà di rafforzare il partenariato economico, confermando il ruolo del Porto di Trieste come porta sul mare per la Slovacchia e come hub logistico di riferimento per l’Europa centro-orientale.

