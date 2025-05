Perseverance su Marte: 1.500 giorni di scoperte e un “ospite” inaspettato in un selfie | FOTO

MeteoWeb

Il rover Perseverance della NASA ha raggiunto un traguardo significativo, celebrando il suo 1.500° giorno marziano con un nuovo, spettacolare selfie che ha catturato un ospite a sorpresa: un minuscolo diavolo di polvere, o dust devil. L’ultimo scatto non è solo un promemoria visivo della sua longevità sul Pianeta Rosso, ma anche una testimonianza delle continue scoperte scientifiche che il rover sta portando avanti.

Il selfie di Perseverance e il dust devil

Il nuovo autoritratto del rover marziano è il risultato di un meticoloso lavoro scientifico e ingegneristico. Gli scienziati hanno assemblato 59 immagini individuali scattate dalla fotocamera di Perseverance, posizionata all’estremità del suo braccio robotico. Ogni scatto ha richiesto un posizionamento preciso del braccio, coinvolgendo 62 movimenti attentamente coordinati nel corso di circa un’ora.

Grazie ai cieli sereni e all’alta angolazione del Sole, la foto ha catturato il vortice di polvere da quasi 5 km di distanza. Come si può notare, il dust devil si sta muovendo dietro una collina, aggiungendo un elemento dinamico e inaspettato al paesaggio marziano.

L’immagine rivela non solo l’hardware di Perseverance ricoperto di polvere, ma anche il terreno accidentato di Witch Hazel Hill, una regione situata sul bordo occidentale del cratere Jezero. È qui che il rover sta conducendo indagini scientifiche dal dicembre dello scorso anno. Questa zona è di grande interesse per gli scienziati che cercano indizi su un’epoca in cui Marte aveva un clima molto diverso da quello attuale.

Negli ultimi mesi, il rover ha sperimentato un’abbondanza di scoperte scientifiche, trovando una vasta gamma di rocce a un ritmo di raccolta dati senza precedenti. Ha anche fatto la storia nell’osservazione del cielo quando ha avvistato aurore nei cieli di Marte, diventando il primo veicolo spaziale a testimoniare le “cortine di luce” dalla superficie di un altro pianeta.

Dal suo atterraggio nel febbraio 2021, Perseverance ha percorso più di 36 km sulla superficie marziana, analizzato 37 rocce e massi e raccolto 26 campioni di roccia.