Vandalismo osceno in Perù: deturpato sito precolombiano di Chan Chan | FOTO

Il sito precolombiano di Chan Chan, nel Nord del Perù, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, è stato recentemente danneggiato da un atto di vandalismo: sono stati realizzati graffiti osceni. La notizia è stata diffusa dal Ministero della Cultura peruviano. In alcune immagini che hanno rapidamente fatto il giro del web, si vede un giovane, con uno zaino in spalla, spruzzare con vernice spray un’immagine volgare su una delle pareti del complesso fortificato, che risale a oltre 600 anni fa.

Il Ministero ha dichiarato in un comunicato che “questo atto costituisce una grave mancanza di rispetto per il nostro patrimonio storico e culturale e rappresenta una violazione degli standard che proteggono il patrimonio archeologico“. L’autore dei graffiti, che potrebbe affrontare una condanna fino a 6 anni di carcere, non è ancora stato identificato.

Attualmente, il sito occupa un’area di 14 km quadrati, rispetto ai 20 originali, e ospitava circa 30mila abitanti. Era la città più grande dell’America precolombiana con strutture in terra cruda. Situato a circa 500 km a Nord di Lima, è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1986 e inserito anche nella lista dei siti in pericolo. Insieme a Machu Picchu e Caral, Chan Chan rappresenta uno dei complessi archeologici più significativi del Perù.