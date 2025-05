Peste suina, 8 nuovi casi in Italia: salgono a 1.883 le positività tra i cinghiali

MeteoWeb

Otto nuovi casi di cinghiali positivi alla peste suina africana sono stati accertati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. Il totale dei positivi sale a 1.883 casi. Dei nuovi casi, uno è stato rilevato in Piemonte, a Morbello, nell’alessandrino. Il totale dei casi in regione sale così a 784 casi. Non si segnalano, però, nuovi focolai in allevamenti suinicoli. Sette positività sono state, invece, accertate in Liguria, tre in provincia di Genova, due a San Colombano Certenoli (sei in totale), una a Uscio (quarantaquattro); quattro in provincia di Savona, tre ad Albisola Superiore (sei), e una a Savona (sette). Il totale in regione sale a 1099. Stabili a 183 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.