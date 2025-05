Petrolio e gas, la Norvegia punta al record nel 2025 ma il picco sarà breve

MeteoWeb

Secondo un sondaggio condotto dall’ufficio statistico tra gli operatori del settore, si prevede che gli investimenti norvegesi nel settore petrolifero e del gas quest’anno raggiungeranno un livello record, per poi diminuire nel 2026. Il principale settore imprenditoriale del Paese scandinavo prevede di investire 269,1 miliardi di corone (23 miliardi di euro) nel 2025, in aumento rispetto ai 253,8 miliardi di corone stimati a febbraio e ai 251,2 miliardi dello scorso anno. Le stime preliminari per gli investimenti nel settore petrolifero e del gas nel 2026 erano di 206,6 miliardi di corone, rispetto ad una precedente stima di 197,1 miliardi di corone di febbraio. Le previsioni in genere aumentano, man mano che le aziende finalizzano i piani di spesa nei mesi che precedono il nuovo anno.

“Si prevede che quest’anno e il prossimo saranno sviluppati diversi nuovi giacimenti di petrolio e gas”, ha affermato SSB. La compagnia petrolifera Vaar Energi – di cui Eni ferma la maggioranza – punta ad approvare fino a 14 nuovi progetti entro la fine dell’anno, concentrandosi su piccole scoperte di petrolio e gas situate vicino a piattaforme esistenti, il che aumenterebbe la produzione di giacimenti già in produzione. Tuttavia, secondo l’ufficio statistico SSB “è improbabile che i nuovi sviluppi si riescano a impedire un calo degli investimenti in petrolio e gas nel 2026”.