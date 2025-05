Petrolio: otto membri Opec+ firmano aumento della produzione a luglio

MeteoWeb

Otto paesi dell’Opec+, tra cui Riyadh e Mosca, hanno annunciato un ulteriore forte aumento della produzione di petrolio a luglio. Secondo un comunicato stampa, verranno prodotti 411.000 barili in più al giorno, come a maggio e giugno, tre volte in più rispetto a quanto inizialmente previsto. Oltre all’Arabia Saudita e alla Russia, negli ultimi anni anche l’Iraq, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, il Kazakistan, l’Algeria e l’Oman hanno concordato ulteriori riduzioni volontarie per un totale di 2,2 milioni di barili al giorno con l’obiettivo di aumentare i prezzi. All’inizio dell’anno i membri del gruppo avevano deciso di procedere con una reintroduzione graduale, ma in primavera hanno scelto di accelerare il ritmo. Questa inversione di tendenza ha fatto sì che il prezzo dell’oro nero scendesse a circa 60 dollari al barile, il livello più basso degli ultimi quattro anni.