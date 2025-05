Nuovi indizi sul Pianeta 9: intravisto un potenziale candidato

MeteoWeb

Nuovi indizi sembrano suggerire l’esistenza di un misterioso Pianeta 9 ai confini del Sistema Solare. Osservazioni del cielo fatte a 23 anni di distanza hanno infatti individuato un potenziale candidato, che potrebbe avere una massa maggiore di Nettuno e si troverebbe a circa 105 miliardi di chilometri dal Sole, una distanza 700 volte superiore a quella della Terra. Lo indica lo studio condiviso sulla piattaforma arXiv dal gruppo di ricerca guidato dall’astronomo Terry Long Phan della National Tsing Hua University di Taiwan.

L’ipotesi del Pianeta 9

La possibile esistenza del Pianeta 9 è stata proposta per la prima volta nel 2016 da Michael Brown e Konstantin Batygin del California Institute of Technology per spiegare l’insolito raggruppamento delle orbite di alcuni oggetti nella Fascia di Kuiper oltre l’orbita di Nettuno, forse dovuto alla presenza di un corpo celeste che esercita una forte attrazione gravitazionale. Un simile pianeta dovrebbe essere più massiccio della Terra e dovrebbe avere un’orbita altamente eccentrica che lo porta a centinaia di unità astronomiche dal Sole (un’unità astronomica è la distanza tra la Terra e il Sole).

Lo studio

Rilevarlo a una simile distanza è davvero un’impresa; comunque ci si aspetta che appaia più luminoso nel medio e lontano infrarosso piuttosto che nella luce visibile. Partendo da questo presupposto, Terry Long Phan e i suoi collaboratori hanno riesaminato gli archivi di due campagne osservative nel lontano infrarosso: quella risalente al 1983 del telescopio spaziale Iras (delle agenzie spaziali di USA, Regno Unito e Paesi Bassi) e quella del telescopio giapponese Akari, attivo tra il 2006 e il 2011. La distanza temporale di oltre 20 anni è stata scelta per poter rilevare il movimento orbitale dell’eventuale corpo celeste.

Dopo un rigoroso processo di analisi e selezione, che includeva l’ispezione visiva delle immagini, il cerchio si è stretto intorno a un minuscolo puntino nei dati a infrarossi, un potenziale oggetto a movimento lento. La conoscenza del suo spostamento in quel periodo di tempo non è sufficiente per poter estrapolare l’orbita completa, quindi non è ancora possibile affermare con certezza che si tratti davvero del Pianeta 9. Per avere qualche conferma, serviranno nuovi dati più aggiornati.

