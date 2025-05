Pichetto: “cauti sullo smantellamento delle centrali a carbone”

MeteoWeb

Sullo smantellamento delle centrali a carbone è necessario essere “cauti“, “perché abbiamo una guerra in Ucraina“, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al Festival dell’Economia di Trento organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. “Ho sempre fatto una domanda“, ha proseguito: “Chi di noi è sicuro che non possa accadere un qualche incidente in una delle pipeline? La pipeline dell’Algeria ci porta dai 25 ai 30 miliardi di metri cubi: dobbiamo in qualche modo anche tutelarci rispetto a rischi che possono esserci“. Più in generale, “il carbone è il più inquinante in assoluto e di conseguenza l’intenzione mia, come governo, è stata quella di dire: non produciamo più energia elettrica con il carbone dalle grandi centrali continentali, Brindisi e Civitavecchia, rimane in Sardegna perché è l’unica soluzione per garantire la quantità di energia“.