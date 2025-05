Pichetto: “gas troppo caro, servono investimenti in rinnovabili e nucleare per garantire l’energia del futuro”

MeteoWeb

“Il gas oggi ha un costo molto alto pur rappresentando ormai solo il 40% dell’energia prodotta. La strada per riuscire a far fronte a questo problema, a livello europeo perché a livello nazionale è impossibile, è investire nelle energie rinnovabili e anche nel nucleare” così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del Festival del Lavoro in corso a Genova. “Il nucleare? Il Consiglio dei ministri il disegno di legge l’ha licenziato, sta avendo i pareri, naturalmente non è un disegno di legge qualsiasi. Come ha avuto modo di dire anche il presidente del Consiglio, a giorni dovrebbe arrivare in Parlamento e poi giustamente i tempi dovrà dettarli il Parlamento, li sceglierà autonomamente il Parlamento. È un ragionamento che va fatto bene perché va approvato il disegno di legge, che a sua volta è una delega e poi nei 12 mesi successivi vanno attuati i provvedimenti di delega. Questo permette di mettere nella condizione questo Paese, dico alla fine di questo decennio, inizio del prossimo, di fare le scelte”, conclude.