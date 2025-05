Piogge monsoniche in India, almeno 5 morti nel Nord/Est | VIDEO

MeteoWeb

Nelle ultime 24 ore, almeno 5 persone sono morte a causa delle intense piogge monsoniche che si sono abbattute sul Nord/Est dell’India, provocando frane e inondazioni. A comunicarlo sono state oggi le autorità locali. Si tratta delle prime vittime dell’attuale stagione monsonica, un periodo che tra giugno e settembre ogni anno causa decine di morti in tutto il Paese. I decessi sono avvenuti nello Stato di Assam, secondo quanto riferito dall’Assam State Disaster Management Authority. Particolarmente colpita la capitale statale, Guwahati, dove in seguito agli allagamenti in vari distretti è stata sospesa l’erogazione dell’energia elettrica e centinaia di famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Diffusi allagamenti e gravi danni sono stati segnalati anche nello Stati di Manipur.