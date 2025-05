Pnalm: salvato un cucciolo di orso, ora si tenta il miracolo del ritorno in natura

MeteoWeb

Una storia di salvataggio, speranza e impegno scientifico per la tutela dell’orso bruno marsicano, uno degli animali più rari d’Europa. Venerdì scorso, nei pressi della Strada Statale 158, alcuni cittadini di Pizzone hanno segnalato la presenza insolita di un cucciolo di orso, solo e apparentemente disorientato, in una zona boscosa non distante dal centro abitato. L’intervento tempestivo dei Guardiaparco del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in coordinamento con la Direzione e il Servizio Scientifico, ha avviato immediatamente un’azione di monitoraggio discreto, con l’ausilio di fototrappole, per tentare di ricostruire il quadro familiare del piccolo animale.

L’obiettivo iniziale era chiaro: verificare la presenza della madre e favorire un naturale ricongiungimento, senza interferire o stressare l’orsetto. Tuttavia, la situazione è evoluta rapidamente.

Un cucciolo in pericolo: il recupero d’urgenza

Nel corso del pomeriggio, il cucciolo è stato avvistato a bordo strada, in totale assenza di tracce materne. Un fatto che, unito alla vicinanza dell’asfalto e alla presenza di predatori naturali come lupi e cani da guardiania nelle vicinanze, ha reso immediata e necessaria la decisione: mettere in sicurezza l’animale per evitarne la morte certa.

Il cucciolo, una femmina di circa 4-5 mesi, è stato quindi trasferito al Centro Faunistico del Parco a Pescasseroli, dove ha ricevuto le prime cure e dove è iniziato il delicato processo di svezzamento in ambiente controllato, seguendo un protocollo già sperimentato con successo nel 2015 con l’orsetta Morena.

Nessuna traccia della madre: il mistero dell’abbandono

Nella mattinata di sabato, una vasta operazione di perlustrazione ha coinvolto tre squadre di Guardiaparco, i Carabinieri Forestali di zona e il nucleo cinofilo antiveleno. L’obiettivo era duplice: cercare la madre e escludere eventi traumatici o atti dolosi, come l’uso di bocconi avvelenati.

Fortunatamente, non sono stati rinvenuti né cadaveri né tracce di sangue, né altri segni che potessero far pensare a un’aggressione o avvelenamento. Tra le ipotesi più plausibili vi è l’allontanamento forzato della madre, forse inseguita da orsi maschi in calore, già osservati nell’area nei giorni precedenti. Un comportamento noto, che può causare la temporanea – o definitiva – separazione tra madre e cucciolo.

Un futuro incerto ma possibile: reintroduzione in ambiente naturale

Attualmente l’orsetta si trova in buone condizioni: pesa circa 3 kg, mostra vivacità e reattività, e sarà presto trasferita presso una struttura apposita nella Riserva Naturale del Feudo Intramonti, gestita dai Carabinieri Forestali. Qui, in un habitat semi-naturale, l’interazione con l’uomo sarà ridotta al minimo, limitandosi alla figura di un solo addetto alla nutrizione.

Il fine ultimo è chiaro: preparare l’animale a un ritorno in natura. Ma il percorso è lungo, incerto e ricco di insidie. L’esperienza passata con Morena, seppur positiva, ha insegnato che ogni cucciolo è un caso a sé, e che la reintroduzione non è mai garantita. Serve competenza, tempo, cautela e una rete di collaborazione scientifica a livello nazionale e internazionale.

Un appello alla responsabilità e alla consapevolezza collettiva

Questo salvataggio è un esempio concreto di cosa significhi oggi conservazione attiva della fauna selvatica. Ogni singolo esemplare dell’orso bruno marsicano – sottospecie unica e a rischio di estinzione – rappresenta un tassello insostituibile della biodiversità dell’Appennino.

Le istituzioni stanno facendo la loro parte, con rigore e professionalità. Ma è fondamentale anche il contributo di cittadini attenti, come quelli di Pizzone, e una comunicazione scientifica trasparente, basata sui fatti e non sulla spettacolarizzazione.