Politico: “Trump lancerà un piano radicale per ridurre i prezzi dei farmaci Medicare”

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende rilanciare un’iniziativa volta a ridurre drasticamente i costi dei farmaci, vincolando l’importo pagato dal governo per alcuni medicinali ai prezzi più bassi all’estero, hanno riferito a POLITICO tre fonti vicine alla questione. All’inizio della prossima settimana, Trump dovrebbe firmare un ordine esecutivo che incarichi i suoi collaboratori di portare avanti l’iniziativa, denominata “most favored nation”, per una selezione di farmaci all’interno del programma Medicare. L’idea prevederebbe l’utilizzo delle autorità dell’amministrazione per imporre un calo dei prezzi.

La proposta non è stata ancora finalizzata e potrebbe ancora cambiare man mano che i collaboratori ne elaborano i dettagli, hanno affermato le persone coinvolte nel piano, a cui è stato concesso l’anonimato per descrivere le deliberazioni interne. Trump non ha ancora approvato personalmente il piano.

Martedì 6 maggio, il Presidente ha anticipato un “annuncio molto importante” entro la prossima settimana, che una delle fonti vicine ha descritto come un riferimento alla proposta di riduzione dei prezzi dei farmaci. Gli altri due non sapevano se si trattasse di un annuncio importante, ma hanno confermato che il piano sui prezzi dei farmaci sarebbe stato probabilmente annunciato la prossima settimana. “Dovremo fare un annuncio molto, molto importante, il più importante possibile”, ha detto Trump. “Sarà uno degli annunci più importanti degli ultimi anni su un argomento specifico”.

Se Trump dovesse procedere con l’ordinanza, ciò rappresenterebbe un duro scontro tra la Casa Bianca e l’industria farmaceutica.

Trump aveva annunciato piani per un’iniziativa simile nel 2018, ma non è riuscito a ottenere successo a causa della forte resistenza dell’industria farmaceutica. In seguito ha cercato di far approvare la proposta negli ultimi mesi del suo primo mandato. Ma un giudice ha bloccato il progetto dopo aver stabilito che l’amministrazione non aveva seguito le procedure appropriate per la sua attuazione, e la nuova amministrazione Biden ha optato per l’annullamento della proposta.

All’interno della West Wing, Trump si è concentrato sempre di più nelle ultime settimane sulla riduzione dei prezzi dei farmaci, esortando i suoi collaboratori a trovare politiche in grado di incidere significativamente sul costo dei medicinali, secondo due fonti a conoscenza della questione.

I sondaggi di Trump hanno subito un calo nelle ultime settimane, da quando le sue politiche tariffarie hanno iniziato a scuotere i mercati e a far temere un’inflazione diffusa e carenze di beni di consumo.

I funzionari della Casa Bianca hanno inizialmente fatto pressione sui repubblicani del Congresso affinché inserissero nel loro mega-progetto di legge una clausola sulla “most favored nation” che legasse il costo dei farmaci nell’ambito di Medicaid ai prezzi più bassi che i Paesi sviluppati pagano all’estero. Ma questa proposta ha incontrato l’opposizione di tutta la conferenza repubblicana ed è improbabile che venga inclusa nella legge, ha affermato una fonte a conoscenza della questione.

Ora si prevede che la Casa Bianca cerchi di portare avanti la proposta sul prezzo dei farmaci da sola, utilizzando le autorità esistenti per imporre il suo modello di “most favored nation”.

L’iniziativa, se finalizzata, susciterebbe probabilmente una forte opposizione da parte dell’industria farmaceutica, che ha avvertito che l’idea decimerebbe la capacità delle aziende di sviluppare nuovi farmaci. Potrebbe anche innescare nuove controversie legali.