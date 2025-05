Pompieropoli alla Fiera di Padova: avventure da vigili del fuoco per i più giovani

MeteoWeb

Pompieropoli ovvero pompieri per un giorno. E’ l’evento che l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco – sezione di Padova organizza in Fiera Campionaria a Padova sabato 17 maggio dalle 10 alle 17 all’esterno del padiglione 5. In un’area di 400 mq i più giovani potranno mettersi alla prova in alcune operazioni di salvataggio tipiche degli interventi dei pompieri. Partecipare a Pompieropoli è gratuito e senza limiti di età: i soli vincoli riguardano l’altezza necessaria (tra 90 e 150 cm) e la liberatoria firmata dai genitori al gazebo o compilata inquadrando il QR. “Non ci sono pericoli perché le simulazioni non prevedono uso di fuochi o di animali, anche se i piccoli pompieri saranno invitati a domare l’incendio di una casetta in alluminio usando una vera lancia dei vigili in presenza unicamente di fumo; e dovranno salvare un gattino rimasto bloccato in casa. Saranno anche chiamati a scavalcare un muro alto due metri, ad attraversare un ponte tibetano e a usare la pertica dei pompieri prima di partire per un intervento al suono della classica campanella. Chi supererà le prove riceverà il diploma di “Pompiere per un giorno””, si legge nella nota.