Ponte sullo Stretto, dal Mase via libera definitivo. Salvini: “altro fondamentale passo in avanti”

Via libera del Ministero dell’Ambiente al Ponte sullo Stretto. Ne dà notizia il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, in una nota del Mit che la definisce “una notizia di straordinaria importanza“. Secondo il Ministro è “un altro fondamentale passo in avanti”. Il via libera è arrivato dalla cosiddetta Commissione Via, composta da esperti per la Valutazione dell’Impatto Ambientale. In particolare, la Commissione aveva deciso di approfondire l’incidenza ambientale di tre specifici siti, considerati inizialmente a rischio di impatto non mitigabile. È quindi stata chiesta ulteriore documentazione alla società Stretto di Messina. Esaminati i dettagli del progetto è arrivato oggi il via libera.

Di fatto l’iter appare ora spianato per l’esame definitivo del progetto esecutivo da parte del Cipess prima di entrare nella fase operativa.

Ciucci: “con ok Via al Ponte si attiveranno comunicazioni all’Ue”

“Adesso, dopo l’impegnativo lavoro svolto dalla Commissione di Via del Mase, sarà possibile da parte del Mase attivare le comunicazioni all’Ue previste dalla direttiva Habitat“. A dirlo all’ANSA è l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, commentando il nuovo via libera della Commissione Via al progetto Ponte sullo Stretto. “Un altro fondamentale passaggio completato che avvicina il progetto del ponte all’approvazione da parte del Cipess – ha commentato Ciucci -. Mai nella storia del ponte era stato raggiunto un traguardo così importante”.