Ponte sullo Stretto, Salvini: “siamo in dirittura d’arrivo, avvio dei cantieri previsto in estate”

Sul Ponte sullo Stretto, nel decreto Infrastrutture appena approvato in Cdm, “non sono previsti interventi economici ma solo un quadro normativo con particolare attenzione al tema della legalità e della trasparenza. Sono previsti infatti elementi per contrastare qualsiasi tipo di infiltrazione della criminalità. Su questo siamo tutti allineati”. Lo dice il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa al MIT. Per quel che riguarda il via ai cantieri “direi che siamo in dirittura d’arrivo. L’estate 2025 è quella dei lavori”.

Secondo il cronoprogramma illustrato dal Ministro, “l’avvio dei cantieri” è fissato nell'”estate 2025“. “Non ci saranno rallentamenti, non commento bozze uscite sui giornali ma commento il testo finale che ha la mia piena e totale approvazione. Nel rispetto delle competenze del Mase e del Cipess, l’avvio dei cantieri è previsto nell’estate 2025″. “Questa estate è quella in cui ci saranno gli operai al lavoro per le precantierizzione, 120mila operai coinvolti”, ha aggiunto Salvini, osservando che “il ponte è una parte del tutto, vi saranno 40km di strade e ferrovie. Il costo del manufatto Ponte è la metà del tutto”.

A chi gli chiedeva del nome che verrà attribuito al Ponte, Salvini si è limitato a rispondere: “vogliamo partire con le ruspe, ne parleremo con i territori”.

Ciucci: “obiettivo esame al Cipess entro giugno”

“La società è impegnata nella predisposizione di tutta la documentazione che deve essere sottoposta alla valutazione del Cipess per l’auspicata approvazione. Il nostro obiettivo è di proporre l’esame al Cipess entro la fine di giugno”. Lo ha detto l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, nel corso di una conferenza stampa al MIT. “Manca il completamento della valutazione dell’impatto ambientale. Data inizio lavori? Se dovesse essere confermata la data di fine giugno, a qual punto siamo in fase operativa e partono i cantieri sul territorio”, ha aggiunto Ciucci.