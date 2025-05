Potatoes Forever! protagonista a Macfrut 2025: sostenibilità e cultura della patata al centro del dibattito

MeteoWeb

Potatoes Forever! – il progetto triennale promosso in Italia da UNAPA (Unione Nazionale tra le Associazioni dei Produttori di Patate), volto a sensibilizzare i consumatori sull’eccellenza delle pratiche pataticole europee e a promuovere un’agricoltura sostenibile e di qualità su tutto il territorio nazionale – ha partecipato all’edizione 2025 di Macfrut, fiera internazionale di riferimento per il settore ortofrutticolo, che si è svolta a Rimini dal 6 all’8 maggio. Una 42ª edizione particolarmente vivace, che ha contato oltre 61.000 presenze, registrando un incremento del +10% rispetto al 2024, con più di 1.400 espositori – il 40% dei quali provenienti dall’estero – 1.500 buyer internazionali, saloni tematici dedicati ai principali trend di settore e numerosi simposi di respiro globale.

Proprio all’interno di uno di questi appuntamenti, The International Potato Symposium – lo spazio interamente dedicato alla filiera pataticola e alle sue sfide produttive e commerciali – UNAPA e Potatoes Forever! sono stati protagonisti degli incontri “La patata in Italia: nuove sfide per una filiera sempre più sostenibile” e “Il progetto europeo Potatoes Forever!”, incentrati sull’importanza del prodotto nell’economia italiana e sulla sostenibilità che ne caratterizza l’intero processo produttivo.

Gli incontri

Il primo incontro, in programma il 6 maggio, ha visto la partecipazione anche dell’On. Marco Cerreto, Deputato alla Camera e membro della XIII Commissione Agricoltura, che ha voluto richiamare l’importanza del settore, sia a livello economico che sociale, e confermare l’attenzione ed il sostegno sempre maggiore delle istituzioni verso un comparto come quello pataticolo ritenuto strategico per la nostra sovranità alimentare. Nel suo intervento, il presidente di UNAPA Augusto Di Silvio, ha sottolineato quanto sia fondamentale non solo sostenere la coltura, ma anche la cultura della patata, valorizzando il ruolo sociale ed economico della produzione pataticola italiana. “Nel nostro Paese – ha ricordato – il 90% delle aziende agricole è a conduzione familiare: un dato che testimonia l’importanza di proteggere e promuovere un modello produttivo che rappresenta le radici del nostro sistema agroalimentare”.

Il secondo incontro è stato invece interamente dedicato alla campagna Potatoes Forever!, con un focus sui temi della sostenibilità e della comunicazione integrata. Al centro del dibattito, i sei pillar su cui si fonda il progetto e l’impegno di UNAPA nel costruire una strategia condivisa tra le realtà pataticole italiane. “Per noi, la sostenibilità non è una parola di moda, ma un principio guida che tocca ogni aspetto della filiera – dalla gestione agronomica alla promozione dei consumi consapevoli”, ha dichiarato il direttore di UNAPA, Fausto Bosca. Tra i riconoscimenti più significativi per la campagna figura anche The PRize, il premio italiano delle relazioni pubbliche che valorizza i progetti con il maggiore impatto in termini di rilevanza mediatica e sensibilizzazione del consumatore. L’auspicio finale è quello di contribuire, attraverso Potatoes Forever!, alla nascita di una filiera nazionale più coesa, solida e strutturata, capace di affrontare le sfide del mercato e del cambiamento climatico con una visione condivisa e innovativa.

Augusto Di Silvio, presidente di UNAPA: “come compagine associativa, crediamo sia molto importante essere presenti in contesti internazionali così importanti come Macfrut. La fiera si conferma infatti un’occasione preziosa per il comparto produttivo, un momento di confronto e di crescita da cui non si può prescindere per ampliare i propri orizzonti, entrare in contatto con altre realtà produttive e raggiungere nuove aree di mercato, grazie anche al respiro internazionale della manifestazione”.