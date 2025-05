Il potere del canto: ricerca rivela i benefici per i neonati

MeteoWeb

Cantare ai neonati non è solo un gesto affettuoso: può migliorare la salute fisica ed emotiva sia del bambino che del genitore. È quanto emerge da un recente studio internazionale pubblicato su Child Development, condotto da ricercatori di università come Yale, Amsterdam e Auckland. Lo studio ha coinvolto 110 caregiver e i loro bambini, con un’età media di quattro mesi. I partecipanti sono stati divisi casualmente in 2 gruppi: uno ha seguito un programma di arricchimento musicale tramite smartphone, con video e canzoni per incentivare il canto quotidiano, mentre l’altro è servito da gruppo di controllo.

Durante le 6 settimane di intervento, i genitori hanno compilato sondaggi giornalieri per monitorare umore, stress, qualità del sonno e utilizzo della musica. I risultati indicano che il canto frequente può ridurre lo stress nei caregiver e migliorare l’umore generale, analogamente ai benefici del contatto pelle a pelle.

Secondo il dottor Samuel A. Mehr e i colleghi, questi interventi a basso costo potrebbero rappresentare un valido strumento di supporto precoce allo sviluppo infantile e al benessere familiare.