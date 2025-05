Precipita durante l’escursione: un morto in Valle Brembana

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne della Bergamasca. Un uomo di 77 anni, di Bergamo, è morto oggi pomeriggio precipitando durante un’escursione a Valtorta. L’incidente si è verificato durante una gita in montagna nella Val d’Ancogno, laterale della Val Stabina. Sul luogo dell’incidente sono stati inviati i soccorritori con l’elicottero del 118 e il Soccorso Alpino della Valle Brembana ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Zogno per ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma è stata recuperata e trasferita al cimitero di piazza Brembana.