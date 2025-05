Precipita da un sentiero: 78enne muore nel Lecchese

MeteoWeb

Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato soccorso questo pomeriggio per essere caduto da un sentiero in una zona impervia del territorio di Mandello del Lario, in provincia di Lecco. L’incidente è avvenuto alle 16: subito sono scattati i soccorsi in codice rosso. L’uomo sarebbe caduto da un’altezza di dieci metri vicino al torrente Meria, subendo gravi traumi alla testa, al volto e a un braccio. Sul posto sono giunti l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il 78enne è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Circolo di Varese ma è morto poco dopo l’arrivo.